Российские банки обратились к Центробанку с просьбой возобновить покупку у них золота в резервы, поскольку экспорт драгоценных металлов затруднен из-за пандемии коронавируса, сообщила Национальная финансовая ассоциация (НФА), представляющая интересы основных игроков рынка.

Банк России приостановил закупки золота на внутреннем рынке с 1 апреля, сообщив, что решение об их возобновлении будет зависеть от развития ситуации на финансовом рынке. Регулятор не объяснил причину, но аналитики предполагают, что он решил пока сосредоточиться на продажах иностранной валюты, которые поддерживают ослабевший из-за пандемии коронавируса и низких цен на нефть рубль.

«В текущей ситуации, когда регулятор приостановил с 1 апреля 2020 года покупку золота у кредитных организаций, банкам придется либо отказываться на время от покупки золота у производителей, либо наращивать объемы в хранилищах», — сказал глава НФА Василий Заблоцкий.

Объем драгоценных металлов на счетах российских кредитных организаций на начало 2020 года, согласно банковской отчетности, превышал 92 тонны, что стало рекордным значением на начало года по крайней мере за пять лет, сказал Заблоцкий.

Последние шесть лет годовая добыча золота в России составляет 290—315 тонн. В предшествующие пять лет регулятор выкупал 60—70% металла. Возобновление покупки золота на российском рынке Банком России могло бы помочь поддержать спрос и стабилизировать рынок, считает НФА.

ЦБР намеренно сократил объем закупок золота в 2019 году для поддержки экспорта, но остался крупнейшим покупателем драгметалла в стране. За пару дней до того, как ЦБР объявил о решении приостановить покупки золота, НФА попросила регулятора даже увеличить закупки на фоне пандемии.

Теперь помимо возобновления покупки золота у банков ассоциация просит ЦБР о других мерах поддержки, включая запуск операций своп с золотом в форме аукциона и с «использованием биржевых технологий».

«В настоящее время мы ждем ответа от регулятора», — сказал Заблоцкий, добавив, что НФА также попросит ЦБР восстановить рефинансирование банковских кредитов под залог золота.