Банк «Ростфинанс» повысил ставки по двум вкладам в рублях.

Доходность депозита «Классика Роста» (от 10 тыс. рублей, от 31 до 400 дней) составит 3,2—6,7% годовых (ранее — 2,7—6,1%). Пополнение не предусмотрено. Проценты выплачиваются в конце срока.

По вкладу «Всегда в Росте» (от 5 тыс. рублей на 1 825 дней) проценты начисляются по периодам. Средние годовые процентные ставки за полный срок размещения средств составят 3,34—5,34% (прежде — 3,24—5,24%).

Предусмотрены дополнительные взносы и расходные операции. При досрочном расторжении договора с 368-го дня процентные ставки сохраняются. Выплата процентов — ежемесячно.