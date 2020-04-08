Отсутствие прибыли у компании, пострадавшей из-за пандемии коронавируса, еще не повод для расторжения трудового договора с сотрудниками, сообщили «Российской газете» в Роструде. По собственной инициативе прекратить трудовые отношения с сотрудниками работодатель может в том случае, если увольнение предусмотрено частью 1 статьи 81 Трудового кодекса (ТК). Например, за грубое нарушение дисциплины. Причиной может стать также аморальный поступок работника, который выполняет воспитательную функцию, а также утрата доверия к подчиненным, которые работают с деньгами и были причастны к финансовым махинациям.

Работодатель может инициировать сокращения в случае ликвидации компании или изменений в штатном расписании по той же 81 статье ТК, отметили в Роструде. Закрыть организацию навсегда так, чтобы вычеркнуть ее из числа налогоплательщиков, работодателю не позволят, пока он не погасит задолженность перед своими подчиненными. Поэтому в его интересах все сделать правильно, соблюдая закон. Ликвидация организации — это не смена названия, не объединение двух компаний, поэтому предполагается, что под увольнение попадают все работники, пояснили в ведомстве.

Сенатор рассказал о моратории на увольнения в период оплачиваемых нерабочих дней Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский также посоветовал людям, уволенным в связи с этим периодом, обращаться в трудовую инспекцию.

В остальных случаях, когда по инициативе работодателя сокращаются должности, ставки, численность, вносятся изменения в штатное расписание. При этом закон запрещает увольнять беременных, матерей с малолетними детьми, матерей-одиночек, воспитывающих ребенка в возрасте до 14 лет, работников в декрете, а также страдающих увечьем или профессиональным заболеванием, полученным в организации. Трудовой договор расторгается с одновременной выплатой заработной платы, компенсации за неиспользованный отпуск, выходного пособия в размере среднего заработка. Право на выходное пособие за работником сохраняется в течение последующих двух месяцев, если он не смог устроится на другую работу.

Закон допускает прекращение трудовых отношений по независящим от работодателя и работника причинам, например, в случае объявления чрезвычайной ситуации.

Прекратить трудовые отношения можно по обоюдному согласию, такое основание Трудовой кодекс тоже предусматривает. Работнику и работодателю нужно просто договориться об условиях расторжения трудового договора. Их можно прописать, например, в дополнительном соглашении.