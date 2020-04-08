Ряд профильных ассоциаций и представителей бизнеса обратились в правительство с просьбой о поддержке отрасли и попросили признать карантин форс-мажором и отменить на его время арендные платежи. Об этом говорится в письме, подписанном руководством Ассоциации операторов фитнес-индустрии России, объединения предпринимателей «Опора России», Ассоциации цифровой стоматологии, Федерации рестораторов и отельеров, Российской парфюмерно-косметической ассоциации и других организаций.

«Комплекс первоочередных мер: законодательное признание карантина форс-мажором во всех субъектах РФ в пострадавших отраслях в части начисления и уплаты арендных платежей, для всех категорий помещений, включая коммерческую недвижимость, услуг ЖКХ, кредитов, лизинговых платежей, а также в части возврата билетов и иных депозитов за мероприятия, заменив их правом на перенос без возврата денег», — указано в документе.

Авторы документа просят распространить действие мер поддержки на все субъекты предпринимательства вне зависимости от организационной формы, размера и наличия в реестре малого и среднего предпринимательства (МСП) при падении совокупной выручки за март и апрель более чем на 50%. Они считают нужным введение субсидирования на возмещение затрат на оплату труда при простое, а также пособий для сокращенных в период ограничений сотрудников пострадавших отраслей. В пострадавших отраслях — освободить все типы организаций и ИП от арендных платежей для всех категорий помещений, включая коммерческую недвижимость, на время карантина; утвердить 50-процентное снижение арендных и коммунальных платежей на срок 120 дней с момента окончания карантина.

Среди других предлагаемых мер — перенос сдачи налоговой отчетности и уплаты налогов за 2019 год и I квартал 2020 года, отмена начисления НДС с авансов, освобождение от НДС для тех отраслей, где доля затрат без НДС в выручке составляет более 50% и покупателем товаров является конечный потребитель — физическое лицо (общепит, гостиничный бизнес, клининг, образование, услуги для детей и другие подобные отрасли) с 1 марта 2020 года. Представители фитнес-индустрии также просят о других налоговых льготах и сокращении сроков реализации регуляторной гильотины, ликвидировав все избыточные требования к бизнесу к 1 июля 2020 года.

«В отношении всех сегментов бизнеса, включая малый несетевой, сетевой, а также обслуживающий потребительский рынок, относящихся к наиболее пострадавшим отраслям, в том числе в результате мер по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, перечень которых определяется правительством Российской Федерации, необходимо принять на четко установленный период (с 28 марта по 28 сентября 2020 года) комплекс мер по сохранению бизнеса», — считают авторы письма.



По их данным, падение трафика и выручки в общепите составило до 90% в зависимости от региона (кроме продуктовой торговли), в фитнес-индустрии — 95%. Как говорится в письме, по предварительным оценкам, уже как минимум 70% работников попадают под сокращение. При этом падение оборотов отраслей на 50—80% автоматически влечет за собой прекращение работы и последующую невозможность уплаты налогов, поэтому их отмена произойдет явочным порядком. Участники отрасли, в том числе владельцы компаний, оценивают кризисный период минимум в шесть месяцев (включая острую фазу кризиса и начало восстановления спроса и бизнеса).