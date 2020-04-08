ВВП Германии во II квартале текущего года может упасть на 9,8%, это будет сильнейшее квартальное падение со времени начала подсчета этого показателя в 1970 году, прогнозируют эксперты ведущих немецких исследовательских центров.

«Пандемия коронавируса вызовет тяжелую рецессию в Германии. Экономическое производство в текущем году снизится на 4,2%», — говорится в докладе институтов Ifo, DIW, IfW, IWH и RWI.

В 2021 году экономисты ожидают восстановления и роста на 5,8%.

«Уже в I квартале 2020 года ВВП предположительно снизился на 1,9%. Во II квартале вследствие карантина он упадет на 9,8%. Это сильнейшее падение с момента начала квартальных подсчетов в 1970 году в Германии и вдвое больше, чем падение во время финансового кризиса в I квартале 2009 года», — отмечают экономисты.