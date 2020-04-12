С начала 2019 года по март 2020-го женщины открыли 705 тыс. депозитов, в то время как мужчины — 324 тыс. Большинство вкладчиков составляют женщины. Их доля превышает 69%, в то время как доля мужчин — 31%. К такому выводу пришли эксперты Россельхозбанка в рамках анализа клиентской активности.



Женская половина населения при открытии вкладов в первую очередь обращает внимание на высокую ставку и возможность пополнения вкладов. 672 тыс. депозитов, отвечающих этим условиям, было открыто женщинами с начала 2019 года по начало марта 2020-го. Мужчины в своем выборе больше ориентируются на высокую ставку по вкладу и ежемесячную выплату процентов. Вклады с такими условиями были открыты в количестве 242 тыс. штук за аналогичный период. В депозитном портфеле по объему средств лидируют представительницы женского пола, доля которых составляет 57%. Доля мужчин меньше — 43%.

Средний возраст вкладчиков составляет 57 лет. И женщины, и мужчины кладут средства на депозит приблизительно на 14 месяцев. Тем не менее женщины предпочитают класть денежные средства на более длительный период, чем мужчины. Пик депозитной активности в 2019 году пришелся на март и декабрь, когда в банк обратилось по 89 тыс. человек в каждом из этих месяцев.

Перед новогодними праздниками появляются, как правило, интересные для вкладчиков предложения, которыми они стремятся воспользоваться. После праздничных дней клиенты, потратив на подарки сбережения, не слишком заинтересованы в том, чтобы открывать вклады. Тем не менее в марте вкладчики активно начинают рассматривать интересные весенние предложения.



