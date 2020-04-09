Коронавирус внесет существенные коррективы в динамику страхового рынка в 2020 году. Оба сценария, которые рассматривает на текущий момент агентство «Эксперт РА», предполагают значительное сокращение объемов премий.

«В случае быстрого завершения кризиса и восстановления экономической активности в начале второго полугодия 2020-го страховой рынок успеет частично отыграть падение и снизится примерно на 17%. Если кризис затянется и оживление экономики отложится до IV квартала текущего года, то рынок потеряет более четверти премий. При этом уровень неопределенности в связи с пандемией крайне высок, что препятствует более точному прогнозированию», — говорится в обзоре агентства «Итоги 2019 года на страховом рынке и прогноз на 2020-й: падение при всех сценариях».



По итогам 2019 года страховой рынок non-life вырос на 4,4%. Совокупный объем страхового рынка составил 1,07 трлн рублей. Динамика оказалась слабее, чем годом ранее, когда рынок non-life показал рост на уровне 8,4%.

Ранее агентство «Эксперт РА» ожидало, что рынок non-life будет расти умеренными темпами (6—8%), объем рынка non-life по итогам 2020 года достигнет порядка 1,15 трлн рублей. При этом в сегменте страхования жизни эксперты прогнозировали стагнацию. Новым драйвером рынка должно было стать ДМС, развитию которого способствовало бы распространение франшиз, узкоспециализированных медицинских программ и телемедицины.

«Однако продолжающаяся пандемия нового коронавируса и его беспрецедентное давление на экономику вносят жесткие коррективы, в том числе в динамику страхового рынка. По нашим ожиданиям, сильнейшему негативному влиянию будут подвержены все сегменты добровольного страхования, обязательные виды, вероятно, пострадают в меньшей степени. При этом масштаб и последствия воздействия кризиса на страховой рынок можно будет окончательно оценить не ранее завершения карантина», — отмечается в исследовании.

По мнению экспертов, итоговое влияние будет в первую очередь зависеть от продолжительности эпидемии и необходимости продления карантинных мер. В связи с этим агентство рассматривает возможность реализации на страховом рынке до конца 2020 года двух сценариев, отмечая при этом, что точному прогнозированию препятствуют крайне высокая неопределенность и изменчивость ситуации с пандемией.

Согласно «позитивному» сценарию, в 2020 году страховой рынок сократится на 17%. Объем премий составит не более 1,23 трлн рублей. Премии по non-life-страхованию снизятся на 16% до 900 млрд рублей. Такой сценарий будет реализован в случае быстрого окончания карантина и короткого периода шокового состояния экономики с активным восстановлением уже во II квартале 2020 года.

Снижение объемов кредитования и платежеспособного спроса со стороны населения, экономия граждан и бизнеса на текущих расходах, уменьшение количества физических визитов в условиях карантина и самоизоляции в офисы банков, зачастую являющихся для страховщиков основным каналом продвижения некоторых страховых продуктов, ударят по всем направлениям добровольного страхования.

По ожиданиям аналитиков, наибольшее сокращение премий в 2020 году будет наблюдаться по страхованию от несчастных случаев и болезней (-25%), ДМС (-20%), страхованию прочего имущества физических лиц (-20%). В страховании прочего имущества юридических лиц вновь начнется спад (-10%). Вместо стабилизации в страховании жизни будет наблюдаться еще большее падение — на 20%. Отказ от приобретения подорожавшего и необязательного страхования автокаско приведет к сокращению сегмента на 15%. По ОСАГО объем премий стабилизируется на уровне 2019 года.

По «негативному» сценарию в 2020 году страховой рынок сократится на 27%, откатившись до уровня пятилетней давности. Объем страховых премий non-life составит 900 млрд рублей, что будет эквивалентно падению более чем на 20%.

«Если пандемия окажется затяжной, то эффект от нее для страхового рынка, как и для всей экономики, будет более глубоким, а старт восстановления будет отложен на IV квартал текущего года или начало 2021-го. В таких условиях падение страховых премий будет более резким. Мы ожидаем сокращения вплоть до 40% взносов по страхованию жизни, до 35% — по страхованию от несчастных случаев и болезней, до 30% — по ДМС и страхованию имущества физических лиц. Страхование автокаско потеряет 25% премий, страхование прочего имущества юридических лиц снизится на 15%. В то же время мы не прогнозируем существенного снижения премий по ОСАГО из-за обязательности этого вида», — говорится в прогнозе.