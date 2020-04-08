АКРА подтвердило кредитный рейтинг Россельхозбанка на уровне «AA(RU)», прогноз — «стабильный», следует из релиза агентства.

«Подтверждение кредитных рейтингов АО «Российский Сельскохозяйственный банк» и его облигаций обусловлено сохранением основных компонентов оценки, в частности, высокой системной значимости кредитной организации для российской экономики и очень сильной степени влияния государства на банк. Вместе с тем РСХБ характеризуется умеренно низким уровнем оценки собственной кредитоспособности (ОСК). ОСК банка отражает низкие оценки достаточности основного капитала и риск-профиля, а также достаточно высокую оценку бизнес-профиля при адекватных показателях фондирования и ликвидности», — отмечается в сообщении.



По мнению аналитиков, оценка достаточности капитала РСХБ остается низкой. Банк поддерживает удовлетворительный буфер абсорбции непредвиденных убытков согласно регуляторным нормативам. Значение Н1.2 на 1 февраля 2020 года составило 11,75%, Н20 на 1 января 2020-го — 10,14%.



К позитивному рейтинговому действию может привести повышение системной значимости банка для государства и значительное расширение его функционала. Негативно на рейтинг банка может повлиять потеря акционерного и операционного контроля со стороны правительства РФ, а также снижение уровня системной значимости банка, заключили в АКРА.