Минфин России на аукционе в среду, 8 апреля, разместил облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска № 25084RMFS с датой погашения 4 октября 2023 года на сумму 16,465 млрд рублей, говорится в сообщении ведомства. Объем спроса составил 50,107 млрд рублей.

Цена отсечения равнялась 96,7% от номинала, средневзвешенная цена — 96,7491% от номинала. Доходность по цене отсечения — 6,46% годовых.