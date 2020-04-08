Падение объема мировой торговли в текущем году может достичь 32% из-за пандемии коронавируса COVID-19, говорится в пресс-релизе Всемирной торговой организации (ВТО).

«Ожидается, что мировая торговля сократится на 13—32% в 2020 году, поскольку пандемия COVID-19 нарушает нормальную экономическую активность и жизнь во всем мире», — говорится в сообщении.

Мировая торговля сможет восстановиться до докризисного уровня уже в 2021 году, если пандемию COVID-19 смогут взять под контроль в ближайшее время, добавил на пресс-конференции в Женеве генеральный директор Всемирной торговой организации Роберто Азеведо.

«Наши экономисты полагают, что, если пандемия будет взята под контроль относительно скоро и будет внедрена правильная линия поведения, торговля и мощности могут вернуться на почти докризисную траекторию уже в 2021 году. Даже несмотря на то, каким крутым было изначальное падение», — сказал он.

В ВТО рассматривают и другие сценарии, при которых мировая торговля останется ниже докризисного уровня.

МВФ: ситуация в экономике хуже, чем в кризис 2008 года Более 90 стран обратились за экстренной поддержкой МВФ.

Ранее директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика практически остановилась, ситуация намного хуже, чем в ходе кризиса 2008—2009 годов. По ее словам, более 90 стран обратились за экстренной поддержкой МВФ в связи с пандемией.