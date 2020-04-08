Президент России Владимир Путин поручил правительству сделать кредитные каникулы доступными для большего числа граждан.

«В марте дал поручение предусмотреть для граждан каникулы по потребительским и ипотечным кредитам. Прошу правительство вернуться к данному вопросу и рассмотреть возможность расширения той меры поддержки, чтобы она была доступной для большего количества людей», — сказал Путин перед селекторным совещанием с министрами и главами регионов.



Напомним, 25 марта президент выступил с первым обращением к гражданам на фоне распространения коронавируса в стране. Он предложил на законодательном уровне ввести каникулы для граждан по потребительским и ипотечным кредитам. В начале апреля был принят и вступил в силу соответствующий закон. Однако правительство ограничило максимальную сумму кредита, по которому можно взять отсрочку. Так, лимит по потребительскому кредиту составил 250 тыс. рублей, по автокредиту — 600 тыс. рублей, по ипотеке — 1,5 млн рублей. По оценке Объединенного кредитного бюро, более половины россиян с ипотекой не смогут воспользоваться кредитными каникулами.