СДМ-Банк отменил дополнительную комиссию по эквайрингу за апрель 2020 года, следует из релиза финучреждения.

Комиссия будет взиматься только с фактического объема операций. Такие «каникулы» позволят клиентам банка — предприятиям торговли и услуг — сократить свои расходы.

«Поддержка малого и среднего бизнеса — приоритетное направление в работе банка. Понимая, что продление режима нерабочих дней в нашей стране до конца апреля, безусловно, отразится на деятельности многих компаний, банк предлагает бизнесу возможность снизить свою финансовую нагрузку», — отметили в банке.