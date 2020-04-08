Объем дополнительной накопленной задолженности за электро- и теплоснабжение в этом году может превысить 1 трлн рублей. Об этом, как передает ТАСС, говорится в сообщении ассоциации «Совет производителей энергии», распространенном в среду.

Ассоциация отмечает, что негативные явления в экономике, связанные с распространением коронавирусной инфекции, и возникающие в связи с этим изменения в жизни и деятельности граждан и организаций в России уже повлекли ухудшение платежной дисциплины. В будущих месяцах объем задолженности за свет и тепло будет расти, считают эксперты.

«По экспертной оценке ассоциации, платежи за коммунальные услуги электроснабжения и теплоснабжения во II квартале 2020 года могут снизиться до 20% от начислений, а в целом за 2020 год собираемость может снизиться до 50%. Величина «дополнительной» дебиторской задолженности в 2020 году может составить, по самым скромным подсчетам, более 1 трлн рублей», — отмечает ассоциация.

По данным Росстата, общий объем задолженности в ЖКХ на начало 2020 года составил 1,3 трлн рублей, основными неплательщиками являются управляющие компании и население, на долю которых приходится 810 млрд рублей, бюджетные организации (60 млрд рублей), организации ЖКХ (173 млрд рублей). При этом стоимость всей потребленной в 2019 году в России тепловой энергии составляет 1,3 трлн рублей.

В России до конца года будет действовать мораторий на штрафы за просрочку оплаты услуг ЖКХ 👍 Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Премьер-министр России Михаил Мишустин ранее подписал постановление, согласно которому штрафы за неоплату услуг жилищно-коммунального хозяйства не будут начисляться до конца года. Ассоциация «Совет производителей энергии» и Ассоциация гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний в совместном письме, направленном на прошлой неделе на имя министра энергетики Александра Новака, сообщили, что отказ от взыскания штрафов с населения за просрочку или неуплату платежей за ЖКХ поставит под угрозу подготовку энергетики к осенне-зимнему сезону, увеличит и без того высокую дебиторскую задолженность, навредит экономике регионов и ряда отраслей промышленности.

Ассоциация «Совет производителей энергии» в среду сообщила, что теперь обратилась к заместителю председателя правительства РФ Юрию Борисову с предложениями по мерам поддержки предприятий электро- и теплоснабжения и повышению платежной дисциплины. Для поддержки энергорынка эксперты предлагают, в частности, ввести адресные меры помощи для определенных категорий населения и перечислять субсидии на оплату коммуналки сразу на счета ресурсоснабжающих организаций, вести контроль за оплатой ресурсов бюджетными организациями, ввести дополнительные льготы для генерирующих и ресурсоснабжающих организаций на время освобождения населения от штрафов за просрочку оплаты жилищно-коммунальных услуг. Речь идет о льготном кредитовании для инвестиционных и ремонтных программ, субсидировании ставок, моратории на проверки и других послаблениях.



«В случае нереализации предложенных мер для предприятий энергетики потребуются такие срочные решения, как отсрочка оплаты топлива (газ, уголь, мазут), мораторий на применение поставщиками топлива санкций, в том числе за недобор газа, и на введение поставщиками топлива ограничения режима потребления топлива, а также отсрочка уплаты налогов, отмена пеней и штрафов за неуплату или несвоевременную уплату налогов, снижение размера страховых взносов и предоставление отсрочки по их уплате», — добавляет ассоциация.

