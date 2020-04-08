Агентство по страхованию вкладов представило в среду данные о страховых выплатах в I квартале 2020 года.

Как напоминают в АСВ, в I квартале текущего года страховые случаи наступили в отношении трех банков: Нэклис-Банка, банка «Промышленно-Финансовое Сотрудничество» и Нижневолжского Коммерческого Банка. Общий объем страховой ответственности АСВ по этим банкам перед 25,7 тыс. вкладчиков составил 11,6 млрд рублей, включая ответственность на 205,9 млн рублей перед 1,3 тыс. вкладчиков, относящихся к малым предприятиям.

По состоянию на 1 апреля по страховым случаям текущего года возмещение получили 18 тыс. вкладчиков на общую сумму 11,2 млрд рублей, что составило 96,6% от общего размера страховой ответственности агентства, в том числе 550 малых предприятий получили 182,3 млн, или 88,5% от общего размера страховой ответственности АСВ перед ними.

Также в I квартале 2020 года АСВ обеспечило выплату страхового возмещения 8,2 тыс. вкладчиков 159 банков по ранее наступившим страховым случаям на общую сумму 2 млрд рублей.

В агентстве напоминают, что в феврале был протестирован новый цифровой сервис, позволяющий принимать заявления и выплачивать страховое возмещение через канал дистанционного обслуживания банка-агента. Им воспользовались более 1,3 тыс. вкладчиков НВКбанка, которым через «Сбербанк Онлайн» (онлайн-сервис Сбербанка, выступающего банком-агентом) выплачено около 514 млн рублей.

Кроме того, более 1,5 тыс. вкладчиков в I квартале воспользовались электронными сервисами АСВ на портале госуслуг для получения информации о размере причитающегося и выплаченного возмещения.



В 2020 году средний срок начала агентством выплат составляет шесть рабочих дней. В 2019 году этот показатель составлял семь рабочих дней, в 2018 году — восемь.