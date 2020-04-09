Государство должно оказать адресную помощь всем отраслям российской экономики в условиях распространения коронавируса, считает аудитор Счетной палаты (СП) Данил Шилков.

«Потребуется дифференцированная помощь отраслям при признании пострадавшими всех отраслей», — сказал Шилков. По его словам, для ряда отраслей, например для общественного питания, не действует эффект отложенного спроса.

Аудитор полагает, что власти должны значительно усилить поддержку предприятий малого и среднего бизнеса, их сотрудников, а также самозанятых россиян. «Мы полагаем необходимым значительно усилить меры поддержки, предоставляемые как предприятиям, так и их работникам, действующим в сфере малого и среднего предпринимательства, и самозанятым гражданам», — сказал аудитор.

Кроме того, Счетная палата предлагает установить арендную плату для малого и среднего бизнеса за пользование коммерческими площадями в виде процента от оборота компании. Как заявил Шилков, это позволит соблюсти интересы не только арендатора, но и арендодателя.

Наибольший риск для малого бизнеса аудитор видит во взаимоотношениях с арендодателями коммерческих площадей: мораторий на оплату аренды существенно поможет бизнесу, но ставит под удар собственников. Чтобы интересы всех сторон были соблюдены, СП предлагает взимать в качестве арендной платы определенный процент от оборота предприятия. Мера должна быть принудительной по договорам с датой заключения до 1 апреля текущего года.

«Сейчас в основном используются две схемы взимания арендной платы: фиксирование и процент с оборота. Было бы справедливо на данном этапе разделить риски и установить взимание арендной платы только по схеме жесткого процента от оборота. Например, 10% от оборота на период 6—12 месяцев. Это позволит получать минимальную ренту с бизнеса и плавно увеличивать поступления по мере роста выручки субъектов предпринимательства в данных помещениях. В свою очередь правительство, например, может дополнительно поддержать арендодателей мораторием на имущественный налог и НДФЛ», — сказал Шилков.