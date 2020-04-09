Эс-Би-Ай Банк повысил ставки по вкладу «Свои правила» в рублях.



Доходность депозита при оформлении в отделении составит 6,3—6,55% (вместо 6—6,4%), онлайн — 6,55—6,8% (ранее — 6,25—6,65%).

Минимальная сумма — 30 тыс. рублей. Сроки: 181, 367, 548, 730 дней.

Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены. Проценты выплачиваются в конце срока.

По вкладу предусмотрена возможность выбора дополнительных опций: пополнение, частичное снятие, выплата процентов ежемесячно или ежемесячная капитализация.

При выборе дополнительных опций процентные ставки будут понижены в зависимости от выбранной опции.