Россия в этом году недополучит из-за коронавируса нефтегазовые и ненефтегазовые доходы, это серьезный удар по бюджету, надо все спланировать и помочь бизнесу, список мер поддержки экономики, возможно, придется актуализировать, ситуация отслеживается ежедневно, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с фракцией ЛДПР.

«Ситуация быстро меняется, нарастают проблемы, и даже принятый список мер (поддержки экономики), возможно, придется и актуализировать, и думать о том, что еще сделать. Мы для этого отслеживаем ситуацию в ежедневном режиме, реагируем мы немедленно, разрабатываем дополнительные решения по поддержке экономики», — сказал Мишустин.

Он отметил, что власти рассчитывают на поддержку депутатов.

«Сегодня уже идет сбор, и ваши предложения я просил бы как можно быстрее направить для того, чтобы мы финализировали в том числе и бюджетные траты. Но не забывайте о том, что мы уже серьезно недополучим доходов нефтегазовых, ненефтегазовых в этом году из-за коронавируса. Это очень серьезный будет удар на бюджет. И нам нужно все объективно спланировать, чтобы решить задачу обеспечения всех бюджетов: региональных, местных и федерального и помочь бизнесу», — подчеркнул премьер.