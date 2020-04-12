В банке «Уралсиб» сезонные вклады «Журавли» и «Классика», срок окончания действия которых приходится на период с 30 марта по 6 мая, будут пролонгированы по актуальным ставкам срочных вкладов. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Новые условия позволят клиентам соблюдать режим самоизоляции и оставаться дома, не переживая за свои денежные средства. При продлении остальных депозитных продуктов условия пролонгации соответствуют заключенным договорам и действующим тарифам», — говорится в релизе.

Все операции по вкладам и счетам, начиная с открытия, клиенты «Уралсиба» могут осуществлять в интернет-банке и мобильном приложении. Также интернет- и мобильный банк в период карантина можно использовать для оплаты услуг, платежей по кредитам и совершения переводов, напоминают в финучреждении.