Цифровые сервисы компании «Капитал Life» (ООО «Капитал Лайф Страхование Жизни») признаны самыми функциональными на российском рынке согласно исследованию аналитического агентства Markswebb «Invest Tech Review». По результатам исследования компания «Капитал Life» получила звание «цифровой лидер» и заняла первое место в списке российских страховых компаний с самыми функциональными цифровыми сервисами. Отдельно авторы исследования отметили уникальную для российского рынка особенность мобильного приложения «Капитал Life», которое предоставляет клиентам возможность доступа к своим договорам инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) и накопительного страхования жизни (НСЖ) на мобильном устройстве.

«Мы занимаемся технологическим развитием сервисной составляющей наших услуг как стратегической задачей уже несколько лет. И нам приятна высокая профессиональная оценка экспертов. Но особенно важно для нас, что эта оценка сделана с учетом реального потребительского опыта. Ведь мы развиваем наши сервисы для того, чтобы нашим клиентам было удобнее взаимодействовать с нами. И обеспечение бесперебойного обслуживания клиентов, в том числе в условиях самоизоляции, – важный результат накопленных технологических решений, — отмечает генеральный директор «Капитал Life» Евгений Гуревич. — Здоровье и благополучие клиентов — наш максимальный приоритет. Сегодня все основные операции по программам страхования жизни можно выполнить онлайн — на сайте компании и в мобильном приложении, не выходя из дома. Кроме того, мы предоставили 1,8 миллиона наших клиентов возможность в апреле получить бесплатные консультации с врачами с помощью дистанционного сервиса «Онлайн Телемед». Одновременно всегда на связи и готовы помочь, в том числе дистанционно, наши 7,5 тысячи персональных финансовых консультантов».

Для оперативного оформления страховой выплаты в «Капитал Life» действует онлайн-сервис по урегулированию убытков : подать заявление и переслать все документы, а также получить выплату по ряду программ можно, не выходя из дома, — обратититься через сайт. Оплатить взнос по договору также можно онлайн — в кабинете клиента , в мобильном приложении или на сайте .

В ходе исследования «Invest Tech Review» агентство Markswebb оценивало возможности цифровых сервисов крупнейших в своих отраслях российских финансовых компаний: банков, брокеров, управляющих компаний, страховщиков жизни и других игроков. Эксперты Markswebb оценивали функциональные возможности удаленных сервисов, а также качество пользовательского опыта при выполнении основных операций. Для анализа данных эксперты проводили тестовые операции в приложениях, моделировали пользовательские сценарии с участием тайных покупателей, а также исследовали ожидания и привычки клиентов с помощью метода экспертного интервью.