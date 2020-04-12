Автомобили марок Toyota и Lexus по итогам 2019 года стали самыми угоняемыми в столице — их владельцы чаще всего обращались в «АльфаСтрахование» для возмещения по каско в связи с угоном.



Всего в топ-10 по частоте угонов вошли четыре модели автомобилей марки Toyota и три — Lexus. Самой «востребованной» у угонщиков оказалась Toyota Camry (0,68%), на втором месте — Lexus LX (0,54%). Третью и четвертую позиции заняли Toyota Land Cruiser (0,53%) и Toyota Land Cruiser Prado (0,50%). Закрывает пятерку по популярности у угонщиков автомобиль Toyota RAV4 (0,34%), впервые вошедший в рейтинг.

Также жертвами похитителей в прошлом году часто становились Hyundai Santa FE, Lexus NX, KIA Rio, Lexus RX и BMW 5-series.

«Японские и корейские автомобили традиционно являются самыми «любимыми» у преступников. Более бюджетные модели угонщики используют, как правило, для запчастей, а люксовые авто перепродают. При этом Lexus LX и Toyota Camry входят в тройку лидеров по угонам в Москве и Подмосковье четвертый год подряд. Одними из самых высокорисковых являются лизинговые автомобили, угоны которых зачастую специально инсценируются, для перегона машин в ближнее зарубежье. Злоумышленники приобретают модели премиум-класса в лизинг, страхуют их, после чего вывозят за пределы России», — говорит директор департамента страховых выплат «АльфаСтрахование» Александр Харагезов.



Чаще всего автомобили по-прежнему угоняют ночью с парковок во дворах жилых домов, а днем — у торговых центров. Среди наиболее распространенных способов угона — взлом дверей либо замка зажигания. Также для того, чтобы проникнуть в салон и завести автомобиль, воры часто разбивают стекло двери.

