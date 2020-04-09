Россия выступает за скоординированные действия для стабилизации ситуации на мировом нефтяном рынке. Эта позиция, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, будет представлена на переговорах ОПЕК+.

«Наша позиция ясна: Россия выступает за совместные скоординированные действия в интересах стабилизации мирового рынка энергоносителей», — сказал журналистам представитель Кремля. Он не стал называть конкретные параметры, поскольку они звучали на совещании у главы государства Владимира Путина на прошлой неделе. «Все остальные нюансы уже будут обговариваться в ходе рабочего процесса на телеконференции, давайте ее дождемся», — отметил Песков.