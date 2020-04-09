Банк «Уралсиб» запустил акцию «Начисление процентов на фактический остаток на счете» для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся частной практикой. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.



В акции могут принять участие новые клиенты, которые в период действия акции открыли свой первый расчетный счет в банке «Уралсиб».

Для того чтобы принять участие в акции, необходимо обратиться в любой офис банка «Уралсиб», предоставив полный пакет документов для открытия расчетного счета.

Проценты на ежедневный остаток по счету начисляются в течение трех месяцев с даты открытия счета, при обслуживании в рамках пакетов услуг «Бизнес-старт», «Кассовый», «Платежный» и «Кассовый Прайм» с авансовой схемой оплаты за три, шесть или 12 месяцев.

Согласно условиям акции, проценты начисляются, исходя из фактического ежедневного остатка на счете, выплата процентов производится ежемесячно:

от 300 001 до 1 млн рублей — 2% годовых;

от 1 000 001 до 3 млн рублей — 3% годовых;

от 3 000 001 рубля — 4,5% годовых.

Акция продлится до 30 июня 2020 года включительно.