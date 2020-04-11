Большинство россиян предпочитают делать накопления только в рублях. Таковы данные опроса Райффайзенбанка. Почти четверть респондентов диверсифицируют сбережения и покупают и рубли, и иностранную валюту. Семьи с детьми делают накопления на большие суммы, а из иностранной валюты предпочитают использовать доллары.



«Более 70% россиян копят деньги, чаще всего их сбережения составляют до 300 тыс. рублей. 16% накопили 300—500 тыс. рублей, около 10% — от 500 тыс. до 1 млн рублей, и только у 7,7% опрошенных сбережения превышают 1 млн рублей. Жители небольших городов реже делают накопления, а общие суммы из сбережений меньше. При этом семьи с детьми откладывают больше денег. Среди них сбережения в размере 300—500 тыс. рублей есть 17,5%, 500 тыс. — 1 млн рублей — у 11,5%, а больше 1 млн рублей накопили почти 9% опрошенных», — сказано в сообщении.

По данным исследования, 75% опрошенных назвали рубли единственной валютой для сбережений. Диверсифицируют накопления, используя и рубли, и иностранную валюту, 23%. Только 2% респондентов заявили, что копят в иностранной валюте.

Чаще всего иностранную валюту выбирают жители Санкт-Петербурга — 3%, а в Москве значимо чаще используют для накоплений набор из нескольких валют — 31%, уточнили в Райффайзенбанке.

В опросе приняли участие более 2,2 тыс. человек старше 18 лет из Москвы, Санкт-Петербурга, других городов-миллионников и городов с населением от 100 тыс. до 1 млн человек.

