Объем выдачи ипотеки в I квартале 2020 года превысил прошлогодний показатель за аналогичный период почти на 25%, свидетельствуют предварительные данные аналитического центра «ДОМ.РФ».



«Начало 2020 года на ипотечном рынке было благоприятным. С января по март в России выдано 308 тысяч кредитов на 760 миллиардов рублей, что почти на 10% в количественном выражении больше портфеля прошлого года за первый квартал и почти на 25% выше в суммарном выражении. Март вошел в тройку самых удачных месяцев за всю историю ипотеки. Всего в марте было выдано 122 тысячи кредитов — на 20% больше, чем годом ранее», — сказал в рамках онлайн-конференции в ТАСС в четверг руководитель аналитического центра «ДОМ.РФ» Михаил Гольдберг.

По его словам, такой рост объясняется не только сочетанием низких ставок и высокого спроса на жилье, но и ожиданием заемщиками роста цен из-за неблагоприятной ситуации в экономике и распространения коронавирусной инфекции.

Напомним, в начале текущего года ставки по ипотечным снизились до минимального уровня. Так, в январе ставка по рыночным кредитам на покупку квартиры в новостройке вплотную приблизилась к 8,7% — целевому показателю национального проекта «Жилье и городская среда» на 2020 год. При этом почти треть кредитов на новостройки выдавалась в рамках программы «Семейная ипотека» по ставке не выше 6%. На этом фоне в январе и феврале ипотечное кредитование вышло на траекторию стабильного роста в соответствии с целевыми показателями нацпроекта.

Сегодня возросшая в марте волатильность на финансовых рынках, пандемия короновируса, а также падение цен на нефть создали риски для развития ипотечного рынка. «Мы видим, как поднимались ставки на ОФЗ. По состоянию на 8 апреля ставка упала до 6,5% по пятилетним ОФЗ, что внушает некий оптимизм. Эта волатильность не могла не вызвать рост ставок на ипотечном рынке, но пока рост умеренный. Банки второго эшелона повысили ипотечные ставки на 1 п. п., но все крупные банки, особенно в части кредитования новостроек, держат ставки на абсолютно докризисном уровне», — рассказал Михаил Гольдберг. Банку ДОМ.РФ удалось дополнительно снизить ставку по ипотеке за счет дополнительной скидки для заемщика, если он предоставляет справку из Пенсионного фонда России.

В аналитическом центре «ДОМ.РФ» полагают, что условия карантина, введенного в России из-за распространения короновируса, уже сказывается на занятости населения, а также уровне доходов. Это создает значительные риски для сектора строительства жилья, что будет выражаться в повышении ипотечных ставок банками, снижении количества сделок на рынке из-за приостановления работы МФЦ. В этой связи важно отладить удаленную работу Росреестра, отметили эксперты.