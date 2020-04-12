Модульбанк и Mastercard на 60 дней увеличили льготный период по выплате процентов по кредитным картам для бизнеса. Максимальный грейс-период теперь составит 115 дней, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Акция действует для платежей, совершенных по карте Masterсard World Business Credit в период с 1 марта по 31 мая.

«До конца весны любой клиент Модульбанка, у которого уже есть открытая линия «Модулькредита» и кредитная карта для бизнеса Masterсard Business Credit, может воспользоваться отсрочкой по оплате процентов. Для этого нужно лишь оплачивать товары и услуги для бизнеса своей кредитной картой Masterсard», — говорится в релизе.

Модульбанк запустил «Модулькредит» в 2018 году. Он выдается под онлайн-данные о трансакциях, которыми предприниматель готов поделиться с банком. Для получения не нужно заполнять большие анкеты или предоставлять лишние бумаги. Заявка на кредит оформляется в несколько кликов, а решение по нему принимается в течение часа.