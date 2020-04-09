Международный валютный фонд (МВФ) из-за ситуации с коронавирусом прогнозирует в 2020 году худший экономический спад со времен Великой депрессии. Об этом заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, выступая с речью в Вашингтоне в преддверии весенней сессии руководящих органов МВФ и Всемирного банка (ВБ).

«Мы до сих пор сталкиваемся с невероятной неопределенностью относительно глубины и длительности этого кризиса. Однако уже сейчас ясно, что рост мировой экономики станет резко отрицательным в 2020 году <...>. На самом деле мы предвидим худший экономический спад со времен Великой депрессии», — сказала она.

МВФ ожидает частичного восстановления мировой экономики в 2021 году, если пандемия сойдет на нет во второй половине 2020 года. «Никакого сомнения нет в том, что 2020 год будет исключительно тяжелым. Если пандемия сойдет на нет во второй половине года, что позволит постепенно снять меры сдерживания и вновь открыть экономики, мы предполагаем в качестве базового прогноза частичное восстановление в 2021 году», — сообщила Георгиева. Она подчеркнула, что МВФ готов задействовать для преодоления экономического кризиса, вызванного распространением нового коронавируса, весь свой резерв в размере 1 трлн долларов.

Эксперты предсказали рекордный рост мирового долга на фоне пандемии По данным IIF, больше всего выросла закредитованность мировых правительств.

Спад в мировой экономике в результате пандемии сильнее всего ударит по развивающимся странам и странам с низким уровнем дохода, заявила директор-распорядитель МВФ. «Точно так же, как кризис в области здравоохранения ударяет сильнее всего по уязвимым людям, экономический кризис, как ожидается, ударит сильнее всего по уязвимым странам. Развивающиеся рынки и страны с низким уровнем дохода в Африке, Латинской Америке и значительной части Азии находятся в зоне высокого риска», — отметила она.

«За последние два месяца отток портфельных инвестиций с развивающихся рынков составил порядка 100 млрд долларов, это почти в три раза больше, чем за тот же период во время мирового финансового кризиса», — добавила Георгиева.