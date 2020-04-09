Власти России выступили за то, чтобы в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 отложить новое снижение предельной стоимости покупок в зарубежных интернет-магазинах, которые можно ввозить на территорию стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) без уплаты пошлин, пишет РБК .

«Считаем, что как минимум до середины следующего года, а возможно и дольше, вопрос изменения порогов рассматривать не стоит», — заявил статс-секретарь — заместитель министра финансов России Алексей Сазанов.

Вопрос о механизмах администрирования интернет-торговли обсуждался на прошедшем в режиме видеоконференции заседании Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). По итогам заседания Сазанов, входящий в состав российской делегации, сказал, что сейчас для ЕАЭС главной задачей является создание необходимой инфраструктуры для упрощения процедур трансграничной интернет-торговли. В частности, предлагается создать особого оператора интернет-торговли, который будет самостоятельно декларировать товары и уплачивать за покупателей таможенные сборы.

ФТС информирует об изменении порогов беспошлинной интернет-торговли При заказе за рубежом товаров стоимостью свыше 200 евро или весом более 31 кг в части превышения норм необходимо будет заплатить пошлину в размере 15% от стоимости, но не менее 2 евро за 1 кг.

С 1 января 2020 года порог беспошлинного ввоза интернет-покупок для россиян снизился до 200 евро и 31 кг за одну посылку. Если товар, заказанный в иностранном интернет-магазине, стоит дороже или весит больше, покупатель должен будет заплатить 15% от суммы превышения, но не менее 2 евро за 1 кг перевеса. Ранее глава Минфина Антон Силуанов предлагал в три этапа снизить максимальную стоимость беспошлинной покупки через Интернет за рубежом до 20 евро.