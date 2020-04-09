Федеральная резервная система США, выполняющая функции центрального банка страны, в четверг объявила о мерах на сумму 2,3 трлн долларов, которые направлены на поддержку экономики в условиях пандемии, передает ТАСС.

«ФРС в четверг пошла на дополнительные меры, чтобы предоставить до 2,3 трлн долларов помощи в качестве кредитов для поддержки экономики. Это финансирование поможет домохозяйствам и бизнесу любого размера, а также укрепит способность властей штатов предоставлять критически важные услуги во время пандемии», — говорится в сообщении ФРС.



В США, по последним данным, зафиксировано свыше 432 тыс. случаев заражения коронавирусом. Умерли почти 15 тыс. человек, выздоровели почти 24 тыс. Большее количество летальных исходов (свыше 17,6 тыс.) зарегистрировано только в Италии.