Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал поручения, направленные на реализацию указаний президента РФ, которые были даны на совещании с главами регионов по борьбе с распространением коронавируса 8 апреля. Об этом сообщается на сайте Кабмина.

В том числе Минфину и Минтруду России поручено внести в Кабмин проект правительственного постановления о предоставлении субъектам малого и среднего предпринимательства отсрочек по уплате страховых взносов в государственные внебюджетные фонды на срок шесть месяцев, а также рассрочек по уплате налогов и сборов, сроки уплаты которых были продлены в соответствии с решениями правительства, на срок не менее одного года. Срок исполнения поручения — 9 апреля 2020 года, следует из сообщения.

Президент анонсировал новые меры поддержки бизнеса Владимир Путин считает справедливой следующую формулу: помогать в первую очередь тем компаниям, которые сохраняют занятость.

Министерству экономического развития, Минфину, Минтруду, Минпромторгу, Минтрансу, Минстрою, Минэнерго и Минсельхозу поручено подготовить совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти с участием Банка России и представить в правительство проект комплекса дополнительных мер, направленных на повышение устойчивости российской экономики. Комплекс должен включать в том числе меры по дополнительной поддержке бизнеса исходя из максимально возможного сохранения уровня занятости и доходов населения. Срок — 9 апреля 2020 года.

В «Деловой России» оценили объем необходимой господдержки экономики Основные затраты могут пойти на субсидии и компенсацию зарплат сотрудникам остановленных предприятий.

Высшим должностным лицам субъектов РФ рекомендовано взять на личный контроль и обеспечить:

проведение мониторинга финансово-экономического состояния системообразующих организаций, имеющих региональное значение и в том числе оказывающих существенное влияние на занятость населения и социальную стабильность в субъектах РФ, и при необходимости принятие незамедлительных исчерпывающих мер по их поддержке;

проведение всестороннего анализа деятельности организаций, работа которых ограничена в связи с высокими рисками распространения новой коронавирусной инфекции, а также организаций, осуществляющих деятельность в условиях соблюдения санитарно-эпидемиологического режима работы, в целях планомерного создания условий для последующего возвращения указанных организаций в нормальный режим работы (с исключением рисков, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции).

О результатах проведенной работы чиновники должны доложить в МЭР 13 апреля.

МВД совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти должно представить предложения (при необходимости — с проектами соответствующих нормативных правовых актов) по продлению не менее чем на три месяца сроков действия внутренних паспортов граждан РФ, российских национальных водительских удостоверений, а также других документов. Срок — 10 апреля.

Мишустин подписал распоряжения по поддержке потерявших работу В частности, с апреля по июнь пособие по безработице составит свыше 12 тыс. рублей.

Минздраву и Минфину необходимо внести в правительство проект нормативного правового акта по установлению и финансовому обеспечению за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в апреле — июне 2020 года стимулирующих выплат медицинским работникам, непосредственно работающим с пациентами, заболевшими новой коронавирусной инфекцией, в частности предусмотреть для врачей, оказывающих специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях, выплаты в размере 80 тыс. рублей в месяц, для средних медицинских работников — 50 тыс., для младших — 25 тыс. рублей в месяц. Для медработников, оказывающих скорую медицинскую помощь лицам с коронавирусной инфекцией, необходимо предусмотреть стимулирующие выплаты в следующих размерах: врачам — 50 тыс. рублей в месяц, средним медицинским работникам и водителям машин скорой помощи — 25 тыс. рублей в месяц. Срок — 9 апреля 2020 года.

Минздраву, Минтруду и Минфину необходимо представить в правительство предложения по поправкам в законодательство, предусматривающим установление врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу, а также водителям скорой помощи, непосредственно работающим с пациентами, заболевшими новой коронавирусной инфекцией, страховых гарантий, аналогичных выплатам по обязательному государственному страхованию, предусмотренному для личного состава Вооруженных Сил РФ. Срок — 9 апреля.

Минтруду и Минфину поручено внести в правительство проект нормативного правового акта, предусматривающий для граждан, признанных в период с 1 апреля по 30 июня 2020 года в установленном порядке безработными, выплату пособия по безработице в максимальном размере вне зависимости от условий признания гражданина безработным, а также выплату им по 3 тыс. рублей в месяц на каждого несовершеннолетнего ребенка. Срок — 9 апреля.

Глава государства рассказал о дополнительной поддержке семей с детьми Президент РФ подчеркнул, что особые меры поддержки нужны семьям с детьми, где родители временно безработные.

Минтруду и Минфину (министру финансов Антону Силуанову) поручено представить в правительство предложения по законодательным поправкам, предусматривающим исключение из подсчета доходов лиц, признанных временно безработными, доходов, полученных ими ранее по месту работы, при определении нуждаемости для осуществления выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно, а также других выплат и пособий. Срок — 9 апреля.

Минфин также должен предусмотреть предоставление бюджетам Федерального фонда обязательного медицинского страхования, Фонда социального страхования, Пенсионного фонда России бюджетных ассигнований федерального бюджета на компенсацию выпадающих доходов в связи с уменьшением размера взносов на обязательное социальное страхование для отдельных организаций и с отсрочкой по уплате указанных взносов. Срок — 9 апреля.



Минфин, МЭР и Минтруд совместно с Банком России должны представить в правительство предложения по расширению мер поддержки в рамках кредитных каникул. Срок — 9 апреля 2020 года.

Путин поручил расширить программу кредитных каникул для граждан Ранее правительство ограничило максимальную сумму кредита, по которому можно взять отсрочку.

Также даны поручения, связанные с перепрофилированием медучреждений и закупками автотранспорта для медучреждений и врачей в сельской местности.

