Фондовые торги в РФ закрылись в четверг в «зеленой зоне», свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи прибавил 1,19% к уровню закрытия предыдущей сессии и составил 2 701,77 пункта. Индекс РТС взлетел на 3,67% и достиг 1 155,49 пункта.

Акции «Норильского никеля» подорожали на 4,83%, ВТБ — на 4%, «АЛРОСы» — на 2,67%, Мосбиржи — на 2,59%, Сбербанка — на 1,66%, «ЛУКОЙЛа» — на 1,19%. Котировки бумаг «Тинькофф» снизились на 2,92%, «Яндекса» — на 1,66%, МТС — на 1,08%, «Газпрома» — на 0,13%.



«Российский фондовый рынок уверенно держится в плюсе — причем индекс Мосбиржи безоговорочно восстанавливается с 1 апреля», — констатирует старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова. По ее словам, достигнутая индексом РТС отметка — «потрясающая высота для индекса, который еще две недели назад почти не дышал».

«Нефть сегодня живет ожиданиями: баррель Brent к вечеру дорожает более чем на 7% на фоне подтверждающихся прогнозов относительно того, что ОПЕК+ сумеет договориться о снижении сырьевой добычи на своем виртуальном заседании. А если к сокращению суточной выкачки добавятся и американские усилия, «черное золото» сумеет выйти из пике. Но пока это только танец «покупай на ожиданиях», когда начнется (и начнется ли) фаза «продавай на фактах» — непонятно», — пишет Бодрова.

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По словам аналитика ИК «Фридом Финанс» Валерия Емельянова, «рынок сегодня под вечер пребывает в легкой эйфории. Предварительные заявления на фоне совещания ОПЕК+ разогнали котировки нефти». «Крупнейшие площадки торгуются в плюсе. Тон задают США, где сегодня было объявлено о том, что еще 6,6 миллиона человек подали заявления на пособие по безработице, но этот негатив мгновенно был погашен выступлением ФРС о выделении еще 2,3 триллиона долларов на поддержку кредитования (помимо 2,2 триллиона от Минфина и неограниченного пакета для фондового рынка)», — отмечает, в частности, эксперт.

«Нефть приковывает к себе основное внимание игроков… Мы не ожидаем спокойного окончания сегодняшней сессии. Будет прорыв либо в сторону диапазона 36—40 (долларов за баррель. — Прим. Банки.ру), либо в сторону падения к 30—32. Это будет зависеть от тональности в заявлениях политиков», — добавляет он.



«Настроения на зарубежных площадках перед продолжительными пасхальными выходными были умеренно оптимистичными. ОПЕК+ к закрытию торгов в РФ еще не приняла окончательного решения по нефтедобыче, но, судя по всему, производство все-таки будет снижено, а основная интрига сохраняется в отношении масштабов ограничений. Динамика российского рынка… в пятницу определится реакцией нефти на итоги переговоров. Вероятнее всего, сокращение на 10 миллионов баррелей в день уже заложено в нефтяные цены, а для нового импульса к росту понадобятся более впечатляющие масштабы», — указывает аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.