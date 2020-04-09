Рубль укрепился к доллару и евро по итогам основной валютной сессии четверга, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск составил 73,74 рубля, что на 1,24 рубля ниже уровня закрытия предыдущей сессии. Курс евро составил 80,59 рубля (минус 73 копейки).



С начала сессии было проведено 92 тыс. сделок с долларом на общую сумму 4,4 млрд долларов и 14,5 тыс. сделок с евро на 722 млн евро. Курсовые диапазоны равнялись 72,6—75,01 рубля за доллар и 79,5—81,51 рубля за евро.

«В четверг рубль продолжил уверенное укрепление на внутреннем рынке… Основную поддержку рубль, как и ранее, получал с рынка нефти, где котировки продолжали рост в ожидании договоренности о сокращении добычи между странами ОПЕК+... Также в целом общее настроение инвесторов на глобальных рынках сохранялось умеренно позитивным: к вечеру большинство валют EM торговались в плюсе, основные индексы в США также демонстрировали сдержанный рост. Очередная порция данных по внушительному росту числа первичных заявок на пособия по безработице в США за прошлую неделю не смогла существенно испортить настроения на глобальных рынках, так как ФРС объявила о расширении объема кредитования экономики до 2,3 трлн долларов», — пишет начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко.

«В целом итоги сегодняшнего закрытия на валютном рынке предопределит результат онлайн-встречи ОПЕК+, однако помимо самого факта сокращения добычи рынок будут гораздо больше волновать конкретные детали самой следки», — заключает он.

Reuters узнало о договоренности Москвы и Эр-Рияда по новой нефтяной сделке Речь может идти о сокращении мировой добычи на 20%.

Комментируя предварительную информацию о договоренностях на встрече, руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев отмечает, что «проигравших в ОПЕК+ нет».

«По сути, 20-процентное сокращение мировой добычи нефти — это очень много. Считается, что из-за коронавируса спрос на мировых нефтяных рынках падает на 15%. Теперь ориентировочно Россия сократит экспорт (не добычу) примерно на одну треть — это достаточно много, но не критично. Нет риска торговому и платежному балансам РФ. Проигравших в сделке нет, все страны заинтересованы в развитии рынка», — рассуждает он.

«Это хорошая новость для рубля, — полагает Разуваев. — Мы уже не увидим обвала нефти до 10—15 долларов за баррель Brent. Теперь нефть будет только расти. До конца года «черное золото» может подрасти до 50—60 долларов, а в будущем году оно уже будет по 60—80 долларов».

«Доллар с учетом достигнутой договоренности до конца апреля будет стоить 70—72 рубля… ЦБ РФ на апрельском заседании с высокой вероятностью может понизить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта для поддержки реального сектора, то есть до 5,5%», — прогнозирует эксперт.



«Паника на валютном рынке сошла на нет, так и не начавшись. Рубль отделался легким испугом», — заключает Разуваев.