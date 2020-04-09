Сбербанк получил запрос от авиакомпании «ЮТэйр» о реструктуризации лизинговых обязательств, сообщил ТАСС заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

«В Сбербанк в связи с текущей ситуацией поступают запросы от авиакомпаний об изменении условий обслуживания», — сказал он.

«Также мы получили запрос от менеджмента авиакомпании «ЮТэйр» о реструктуризации лизинговых обязательств. Параметры реструктуризации сейчас активно обсуждаются сторонами», — отметил Попов.



«ЮТэйр» может приостановить платежи по лизингу на фоне пандемии коронавируса Авиакомпания «ЮТэйр» рассматривает возможность приостановки платежей по финансовому лизингу из-за пандемии коронавируса COVID-19 и снижения цен на нефть. Об этом говорится в пояснении к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах авиакомпании, сообщило накануне агентство ТАСС.

Кроме того, по его словам, Сбербанк ведет переговоры с «Аэрофлотом». «Вся группа «Аэрофлот» — исторически наш очень важный клиент, поэтому у нас есть уверенность, что мы сможем выработать эффективное решение по реструктуризации лизинговых платежей», — добавил зампред правления Сбербанка.