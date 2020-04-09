Заместитель председателя Совета Федерации Николай Журавлев предлагает правительству РФ повысить максимально разрешенный размер ипотечного кредита для применения отсрочки по выплатам. Об этом сообщается на сайте Совфеда.

По словам вице-спикера верхней палаты российского парламента, этот размер должен варьироваться в субъектах Федерации в зависимости от уровня цен на жилье. «Очевидно, что эти показатели могут существенно различаться», — отметил Журавлев.

Сенатор напомнил, что был оперативно принят закон, позволяющий гражданам, оказавшимся в сложном финансовом положении, воспользоваться кредитными каникулами. «Однако установленные сейчас ограничения по размеру кредита в 1,5 миллиона рублей, которые позволяют обратиться за льготным периодом, не дают возможности воспользоваться ипотечными каникулами большому числу заемщиков», — отметил он.



Эксперты: кредитные каникулы могут оказаться недоступными для значительной части заемщиков Правительство РФ 3 апреля утвердило максимальные размеры кредитов, при которых заемщик получает право обратиться в банк с требованием об изменении условий договора.

По словам сенатора, важно, чтобы установленные пределы были объективными и справедливыми и позволили в нынешней непростой ситуации, связанной с ограничительными мерами, направленными на борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции, значительно большему числу граждан, попавших в трудную ситуацию, приостановить оплату по ипотечным кредитам.