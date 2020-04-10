Сделка по покупке правительством пакета акций Сбербанка у ЦБ состоялась 9 апреля, сумма сделки составила 2,14 трлн рублей, что на 300 млрд меньше, чем изначально планировалось, пишут «Известия» . Об этом изданию сообщил федеральный чиновник, информацию подтвердили два источника. По словам одного из них, сделку было решено закрыть, поскольку деньги экстренно требуются для финансирования текущих расходов бюджета. К тому же никто не может предсказать, как будет развиваться ситуация в течение года, пояснил он.

ЦБ владел в Сбербанке контрольным пакетом в размере 50% плюс одна акция уставного капитала, что соответствует 52,32% обыкновенных акций. По итогам торгов на Мосбирже 9 апреля капитализация Сбербанка составила 4,4 трлн рублей, то есть доля ЦБ на рынке стоила примерно 2,3 трлн. Одна акция банка 9 апреля стоила 203,6 рубля. Цена покупки, согласно договоренности между Минфином и ЦБ, определялась исходя из средневзвешенной стоимости бумаг за шесть месяцев. По подсчетам БКС, при таком условии одна акция Сбербанка должна была обойтись Минфину в 222,3 рубля. Соответственно, весь пакет должен был стоить не менее 2,4 трлн рублей.

По мнению экспертов, такая спешка может означать одно: у правительства и ЦБ могли быть опасения, что сделка может не состояться вовсе из-за сложных экономических условий сейчас. Был риск того, что если бы сделка затянулась, то акции упали бы еще сильнее и ЦБ получил бы не 2,1 трлн рублей, а 1,5 трлн, считают эксперты. Продажа Сбербанка ожидалась рынком, поэтому вряд ли котировки кредитной организации как-то отреагируют на это событие. Покупка за 2,1 трлн рублей вместо ожидавшихся ранее 2,5 трлн связана с более низкой ценой бумаг в последнее время. Дальнейшие перспективы акций Сбербанка будут во многом зависеть от общерыночной и макроэкономической ситуации в России, комментируют эксперты. Также на стоимость будет влиять скорость возможного роста просрочки из-за ухудшения качества кредитного портфеля вследствие кризиса.