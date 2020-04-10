Минтруд предложил новый порядок расчета уровня доходов граждан при предоставлении федеральных мер социальной поддержки. Согласно разработанным поправкам, в доходах семьи не будут учитываться доходы гражданина от трудовой деятельности, если на момент обращения за помощью он был признан безработным.

«Поправки, разработанные по поручению президента, позволят оперативно реагировать на изменение доходов граждан. Предлагаемые изменения существенно повысят доступность мер социальной поддержки для безработных граждан. Новый порядок расчета среднедушевого дохода семьи будет учитывать финансовое положение семьи непосредственно на момент обращения за помощью», — пояснил министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков.

Среднедушевые доходы семьи учитываются при заключении социального контракта, назначении ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка, выплат на детей от трех до семи лет, предоставлении субсидий на оплату ЖКУ и бесплатных соцуслуг.

Изменение подхода к определению нуждаемости при предоставлении этой помощи позволит в течение года 170 тыс. безработных граждан получить дополнительные меры поддержки.

Предлагаемый порядок расчета среднедушевого дохода семьи планируется установить до конца 2020 года.