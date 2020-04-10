Эксперты зафиксировали рост мошеннических сообщений и сайтов, которые эксплуатируют тему новой коронавирусной инфекции, пишет РБК . Злоумышленники пытаются выяснить у пользователей их личные данные, в том числе данные карты, либо продать несуществующие лекарства от коронавируса и тесты для определения инфекции, либо заразить устройство пользователя вредоносным программным обеспечением.

Так, по подсчетам «Лаборатории Касперского», доля фишинговых сообщений от злоумышленников с упоминанием коронавируса за последние две недели ежедневно достигала 4–6% от общего объема спам-рассылок. С начала года компанией было зафиксировано более 4,6 тыс. мошеннических сайтов, в названии которых фигурируют слова COVID-19 или coronavirus, хотя часть из них — это «заглушки», которые нужны злоумышленникам как резерв: когда блокируют один ресурс, они активируют другой.

Рост атак с темой коронавируса фиксирует и Positive Technologies — по их оценкам, доля таких атак составляет до 10%. По словам директора экспертного центра безопасности Positive Technologies Алексея Новикова, пока число зараженных растет, спектр таких угроз также будет только расти. Тему коронавируса используют не только для фишинговых рассылок обычным пользователям, но и при атаках на работников финансовой, торговой и бюджетной сферы, отмечают в Positive Technologies.

ЦБ предупредил о новых схемах хищения денег у клиентов банков на фоне пандемии Преступники активно используют тему коронавирусной инфекции.

Доля фишинговых писем про коронавирус с вредоносным ПО внутри составила 5% от всего вредоносного трафика в период с 13 февраля по 1 апреля, подсчитали специалисты Group-IB. Большинство таких писем (65%) содержало в себе программы-шпионы, которые могут похищать данные банковских карт, логины и пароли пользователя, загружать и запускать файлы, делать скриншоты и т. д. Второе место занимают вредоносные программы, которые тайно устанавливаются на устройство жертвы, — 31%, третье (4%) — шифровальщики, которые блокируют доступ к компьютеру или файлу и требуют за разблокировку деньги.