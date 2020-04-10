Банки могут поднять процентные ставки по вкладам на 1–2 процентных пункта для поддержания рублевой ликвидности, пишет РБК . Об этом говорится в презентации консалтинговой компании McKinsey о влиянии пандемии на российскую экономику и отдельные отрасли. По словам старшего партнера McKinsey Семена Яковлева, в кризисные моменты банки пытаются сдержать отток вкладов. Кредитные организации за пределами первой десятки начинают удерживать клиентов повышенными ставками по депозитам.

По оценкам McKinsey, возможно и увеличение ставок по кредитам, которое будет обусловлено ухудшением текущих банковских портфелей. Как пояснил Яковлев, в целом, когда есть ожидание роста просрочки, увеличения стоимости риска по активам, банки, во-первых, снижают уровень одобрения кредитов, а во-вторых, закладывают стоимость риска в стоимость кредита и повышают процентную ставку. Поэтому ожидается рост ставок в России, отметил эксперт.

По словам аналитика Fitch Антона Лопатина, динамика ставок зависит от ключевой, и если ЦБ закончит цикл снижения ставки, то возникнет давление вверх и на рыночные ставки. Второй фактор, влияющий на динамику процентных ставок, — ситуация с рублевой ликвидностью в банках, отметил Лопатин. Профицит ликвидности колеблется в диапазоне 3–4 трлн рублей, если ликвидность начнет ухудшаться, то это тоже окажет влияние на ставки, пояснил эксперт. По его мнению, банки будут расти медленно в текущих условиях, поэтому новые депозиты будут им не очень нужны: приоритетом будет удержание, а не наращивание депозитной базы.

Активность населения на рынке вкладов существенно снизилась из-за самоизоляции, заметил старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов. Но намечается разворот в доходностях депозитов. Банкам необходимо купировать произошедший ранее отток средств и возможное дальнейшее сокращение депозитов со стороны тех категорий вкладчиков, которые могли потерять работу или иные источники доходов. Проклов не ожидает существенного повышения ставок как по кредитам, так и по депозитам.