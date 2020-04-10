Российские фондовые индексы в пятницу начали торги разнонаправленно, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи на 10:00 мск потерял 1,01% к уровню предыдущего закрытия и составил 2 674,4 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени увеличился на 3,67% и равнялся 1 155,49 пункта.

Индекс Мосбиржи в пятницу может откатиться в район 2 650 пунктов, допускает главный аналитик ПСБ Роман Антонов.

«Российский фондовый рынок вчера вслед за мировыми площадками смог подрасти, индекс Мосбиржи протестировал отметку в 2 700 пунктов. Сегодня участники рынка без поддержки западных бирж будут оценивать условия предварительного соглашения ОПЕК+ и отыгрывать откат нефтяных котировок, поэтому, весьма вероятно, торги пройдут в негативном ключе. Индекс Мосбиржи сегодня может откатиться в район 2 650 пунктов», — комментирует эксперт.