Сейчас, на фоне роста санаций в банковском секторе РФ, главный управляющий директор Альфа-Банка Владимир Верхошинский ожидает роста количества отзывов лицензий кредитных организаций. Об этом он рассказал в интервью «Ведомостям ».



По словам банкира, «это произойдет совершенно точно».

Верхошинский считает, что в настоящее время в российских экономических условиях для поддержания высокой конкуренции, а также для определенного уровня качества обслуживания клиентов стране достаточно 100 банков.

Он добавляет, что в последнее время наметился «позитивный процесс оздоровления сектора». Как следствие таких изменений банкир называет сокращение числа банков с 700 почти в два раза.

«Кризисные явления только ускорят очистку банковского сектора: мелкие банки, банки-монолайнеры, те региональные банки, которые ведут свою деятельность на грани, — их всех ждет непростое время. Этот кризис приведет к дополнительной консолидации сектора. Вопрос — через год или через полгода, но это будет обязательно», — отметил он.