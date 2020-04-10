Современные реалии организации труда, в том числе на удаленном режиме, меняют баланс прав работника и работодателя в трудовых отношениях. На это обратил внимание заместитель главы Совбеза Дмитрий Медведев, выступая на специальном Петербургском международном юридическом онлайн-форуме.

«Ситуация с распространением вируса заставляет нас, всех юристов, иначе взглянуть на давно известные юридические конструкции. Например, встает вопрос о том, превратится ли удаленная занятость из исключения в норму?» — заметил Медведев.

Сервисы по поиску работы отмечают резкий рост запросов на «удаленку» Аналогичную ситуацию наблюдают и с собеседованиями. Согласно исследованиям, 70% работодателей по стране уже проводят собеседования не очно, а онлайн.

По его словам, если это произойдет, то, очевидно, сотрется веками существовавшая грань между собственно наемным трудом и подрядом, перестанет иметь прежнее значение категория рабочего времени. «Это очень существенные вопросы для миллионов людей во всем мире. Долгие годы трудовое право исходило из того, что работник находится в определенном смысле под властью работодателя. Теперь этого нет, во всяком случае в значительной степени нет. Меняется баланс прав работника и работодателя в трудовых отношениях», — сказал он, отметив, что в таком случае сотрудник сам будет нести ответственность за безопасность и комфорт своего рабочего места.

Медведев также выступил за разработку международных юридически обязательных документов, которые определят общие принципы глобальной кибербезопасности и стабильности в новых условиях, связанных с распространением коронавирусной инфекции. По его словам, такие инициативы должны «установить запрет торговых войн, односторонних санкций, устранить дискриминацию в международных отношениях, обеспечить глобальную финансовую стабильность, поддержку наиболее пострадавших от пандемии стран, механизм борьбы с бедностью, снова открыть границы для людей, товаров, услуг и технологий, обеспечить биологическую безопасность для следующих поколений».

Медведев отметил, что в режиме изоляции новые технологии окончательно перестали быть роскошью или развлечением. По его словам, доступ к современным коммуникациям стал условием выживания, возможностью поддерживать контакт с внешним миром, работать и зарабатывать дистанционно, выбирать и заказывать себе продукты питания, товары первой необходимости, получать качественное образование, использовать с пользой каждую минуту в карантине.