На главной странице Банки.ру запущен блок «#оставайтесьдома».

Мы призываем читателей в условиях распространения коронавируса оставаться дома ради сохранения своего здоровья, а необходимые финансовые услуги «придут» к вам сами: в блоке специальных «антивирусных» предложений мы собрали самые актуальные продукты, доступные для оформления в дистанционном режиме.

На фоне кризиса могут возникнуть сложности с финансами, и если необходима небольшая сумма, то проблему можно решить с помощью микрозайма с онлайн-выдачей. Весь процесс по одобрению и выдаче денег проходит дистанционно, деньги заемщик получит на свою карту.

Еще один способ решить финансовый вопрос — заказать кредитную карту с доставкой. Некоторые банки предлагают эту функцию в ряде регионов. Карту привезет домой клиенту курьер.

Кстати, заказать на дом можно и дебетовую карту: на отдельной страничке мы собрали предложения банков, которые внедрили эту услугу.

Мы надеемся, что нашим читателям и большинству россиян удастся избежать заражения вирусом COVID-19, но наличие страховки от актуального риска позволяет чувствовать себя спокойнее. Мы запустили специальное предложение по страхованию от коронавируса с компанией «Ренессанс Страхование»: пользователи портала могут оформить полис со скидкой 10%, получив промокод от Банки.ру. Процесс оформления полиса также проходит полностью онлайн. Полис обеспечивает финансовую поддержку в случае заболевания коронавирусом.

Даже в режиме самоизоляции приходится выходить из дома, а иногда и выезжать. Необходимый автовладельцам полис ОСАГО можно подобрать с помощью нашего калькулятора и приобрести онлайн.



Оставайтесь пока дома, получайте необходимые финансовые услуги онлайн и будьте здоровы!