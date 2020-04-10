Прибыль банка «Международный Финансовый Клуб» за I квартал 2020 года составила 533,815 млн рублей против убытка 269,75 млн за аналогичный период прошлого года, говорится в релизе финучреждения.

«Положительный финансовый результат I квартала 2020 года определили чистые доходы от операций с ценными бумагами в размере более 674 миллионов рублей и доходы от уступки прав требований по кредитам в размере 454 миллионов рублей. С учетом материальной помощи от акционеров банка и привлеченных бессрочных займов улучшились капитальные позиции банка. Собственные средства составили 8,3 миллиарда рублей против 6,1 миллиарда рублей на начало года», — говорится в сообщении.



Норматив мгновенной ликвидности (Н2) банка на 1 апреля составил 66,7% (при минимальном требовании в 15%), норматив текущей ликвидности (Н3) — 132,6% (min 50%).