Банк «Русский Стандарт» и сеть клиник «Медси» запустили для клиентов акцию. Так, участники программы лояльности банка «RS Cashback» смогут вернуть 8% суммы за первичную оплату услуг в центрах «Медси», а также 3% суммы за все последующие.



Чтобы воспользоваться акцией, нужно оплатить посещение одной из клиник «Медси» картой банка «Русский Стандарт».

Акция действует до 31 мая 2020 года.

Также при обращении в клиники «Медси» клиенты могут оформить беспроцентную рассрочку на любые услуги центров. Рассрочка предоставляется на шесть месяцев без ограничений по сумме при оплате посещения кредитной картой банка «Русский Стандарт».

«Оформить рассрочку легко: после совершения покупки за счет кредитных средств клиент переводит ее в рассрочку в интернет- или мобильном банках либо обращается в кол-центр. Услуга позволяет экономить на процентах: сумма покупки просто делится на равные платежи, которые необходимо вносить ежемесячно, при этом у клиента сохраняется льготный период по карте. Дополнительных ограничений по переводу операций в рассрочку нет, поскольку она предоставляется в пределах кредитного лимита по картам», — поясняют в банке.