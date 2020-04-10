Правила возврата туристам средств за аннулированные туры говорят о том, что получить деньги потребителям удастся через восемь месяцев, заявила РИА Новости представитель Российского союза туриндустрии (РСТ).

Своим постановлением от 8 апреля 2020 года правительство РФ утвердило правила возврата туристам средств за аннулированные туры из фондов персональной ответственности туроператоров (ФПО).

Срок подачи туроператорами уведомлений о намерении воспользоваться средствами фонда персональной ответственности установлен до 15 апреля. А потом, с даты подачи уведомления, дается шесть месяцев на составление реестра требований, то есть списка туристов, которым планируется вернуть деньги за отмененные туры.

«Подать в «Турпомощь» реестр требований можно только через шесть месяцев после даты уведомления о намерении распечатать фонд. Ни раньше, ни позже, даже если все документы будут готовы у туроператора через две недели. Потом еще в течение двух месяцев придут деньги. Итого восемь месяцев. По времени получается — что возврата ждать, что тур перенести, практически одно и то же», — пояснила представитель РСТ.

При этом она обратила внимание на то, что совсем не факт, что средств ФПО туроператора хватит на все выплаты, то есть турист может получить только часть стоимости путевки.

«Получается, что перенести тур выгодней, тогда клиент ничего по деньгам не теряет, так как туроператоры замораживают стоимость перенесенных туров на момент их оплаты», — уточнила собеседница агентства.