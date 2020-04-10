Бизнес Москвы получит поддержку на 25 млрд рублей, сообщает оперативный штаб Москвы по экономическим вопросам.

«Бизнес Москвы получит поддержку на 25 млрд рублей. Ключевые меры поддержки в пересчете на рубли: компенсация части расходов на аренду и налоги — более 13 млрд рублей, отсрочка по налогам — около 11,5 млрд рублей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что получить городскую поддержку могут и владельцы коммерческой недвижимости. Для этого им необходимо снизить арендную ставку минимум на 50%. В этом случае меры поддержки составят около 8,6 млрд рублей в квартал.

«Дополнительно в городе действуют решения правительства России. Также в эту сумму не включены меры для поддержания спроса, например увеличенные пособия по безработице», — дополняется в сообщении.