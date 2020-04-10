Правительство может распространить эксперимент по предоставлению бесплатного доступа к социально значимым сайтам на смартфоны, заявил в ходе Петербургского международного юридического форума вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

«Вы знаете, что есть эксперимент. Наиболее популярные сервисы — доступ к ним операторы предоставляют бесплатно. Пока, конечно, только для фиксированного Интернета, но следующим шагом, я уверен, что мы договоримся и с мобильными операторами», — отметил Чернышенко.

По словам вице-премьера, нынешняя ситуация с самоизоляцией дает возможность попробовать новые онлайн-сервисы, до которых «не доходили руки» в период до пандемии.

«Нам очень важно, чтобы эти сервисы потом стали коммерческими, чтобы в нормальной жизни за них приходилось уже потом, если эта услуга будет востребованна, платить, и, конечно, к этому нужно уже готовиться, эти сервисы все оттачивать, хотя сейчас мы делаем все для того, чтобы эти сервисы были максимально доступны», — подчеркнул Чернышенко.

Как сообщалось ранее, в Минкомсвязи обнародовали перечень ресурсов для проекта «Доступный Интернет», реализовать который в ходе послания Федеральному собранию в январе предложил президент РФ Владимир Путин. Глава государства подчеркивал, что в случае реализации такого проекта пользователям не придется платить за интернет-трафик. В перечень таких ресурсов, опубликованный на сайте министерства, вошел Банки.ру.