«Яндекс.Касса» позволит компаниям настроить прием онлайн-платежей банковскими картами и из кошельков в «Яндекс.Деньгах» с комиссией 1%, следует из релиза «Яндекс.Кассы». Сервис установит такой процент с 15 апреля по 30 сентября 2020 года.

Такая возможность будет доступна любым компаниям, которые продают социально значимые товары, например, еду и продукты, лекарства и одежду.

«Настроить прием платежей картами и из электронных кошельков через «Яндекс.Кассу» с комиссией 1% смогут компании, которые продают еду и продукты, лекарства и другие медицинские товары, одежду, товары повседневного спроса, бытовую технику, электронику и устройства связи. По решению Центробанка РФ, в случае с продавцами техники сниженная комиссия будет действовать только для чеков на сумму до 20 тыс. рублей», — говорится в сообщении.



Подключить прием онлайн-оплаты с 1-процентной комиссией можно будет на сайте «Яндекс.Кассы». После этого компания сможет принимать онлайн-платежи из кошельков в «Яндекс.Деньгах» и любыми банковскими картами, в том числе через бесконтактные технологии Apple Pay и Google Pay.