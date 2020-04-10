Совет директоров МТС рекомендовал направить на дивиденды за 2019 год порядка 41,1 млрд рублей, сообщает пресс-служба оператора.



«МТС объявляют о решении совета директоров МТС созвать годовое общее собрание акционеров 24 июня 2020 года, на котором рекомендовано одобрить выплату дивидендов по итогам 2019 года в размере 20,57 рубля на одну обыкновенную именную акцию МТС номинальной стоимостью 0,1 рубля каждая (41,14 рубля на одну АДР). Собрание пройдет в форме заочного голосования», — говорится в сообщении.



Исходя из рекомендаций, общая сумма дивидендов по итогам деятельности компании за 2019 год может составить 41,1 млрд рублей.



Реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов, будет закрыт 9 июля.