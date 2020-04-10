Банк «Уралсиб» начинает программу адресной помощи медицинским организациям, имеющим в банке зарплатные проекты и столкнувшимся сейчас с необходимостью бросить все ресурсы на борьбу с COVID-19.



Ключевыми адресатами этой программы в первую очередь являются областные инфекционные больницы, а также медицинские учреждения, перепрофилированные для приема больных с коронавирусом.

В список также вошли больницы, не являющиеся клиентами банка, но попавшие на карантин в связи с обнаружением COVID-19 у пациентов и врачей. Это Александровская больница в Санкт-Петербурге, где после обнаружения 4 апреля коронавируса у пяти сотрудников и 11 пациентов на карантине оказались около 1 000 пациентов и 300 врачей, которые не могут покинуть медицинское учреждение. В аналогичной ситуации оказалась и республиканская больница города Уфы, которой также будет оказана помощь.

При организации помощи банк постарается учесть пожелания и нужды медицинских учреждений.

Актуальная информация о программе — по хештегу #помогиврачам.