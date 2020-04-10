Банки отказали по 85% рассмотренных заявок на реструктуризацию кредитов физлиц, сообщила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина во время онлайн-конференции.

С 20 марта по 7 апреля в банки поступило 107 тыс. заявлений от физлиц на реструктуризацию их кредитов. Из них 84 тыс. заявок по потребительским кредитам, 23 тыс. — по ипотечным. При этом с 1 по 7 апреля поступило 76 тыс. заявлений, что в 2,5 раза больше, чем за период по 31 марта. «То есть мы видим, что скорость подачи заявлений растет», — отметила Набиуллина.

Из поступивших заявлений банки успели рассмотреть 76 тыс., лишь по 15% принято положительное решение (9 тыс. потребкредитов и около 2 тыс. ипотечных).

«Пока большая доля отказов на реструктуризацию кредитов, но хотела бы отметить, что текущая статистика в значительной степени отражает данные по реструктуризации до вступления в силу закона о льготном периоде по кредитам», — подчеркнула председатель ЦБ. По ее словам, высокая доля отказов была зафиксирована по программам, разработанным непосредственно самими банками.

«Если мы будем видеть, что банк почему-то менее лоялен к своим клиентам, чем другие, будем отдельно изучать причины этого и работать с банком. Нельзя дать людям сейчас потерять почву под ногами из-за кредитов, которые временно затруднительно обслуживать из-за независящих от них негативных обстоятельств», — заключила Набиуллина.

Напомним, закон о кредитных каникулах вступил в силу 3 апреля. Согласно документу, физлица и ИП могут требовать у банка отсрочку по кредиту сроком до шести месяцев при снижении дохода за последний месяц более чем на 30% по сравнению со среднемесячным доходом за прошлый год. Изначально правительство установило ограничения на сумму кредитов, по которым можно получить каникулы: 250 тыс. рублей для потребкредитов, 600 тыс. рублей для автокредитов, 1,5 млн рублей для ипотеки. Позже правительство решило повысить лимиты по ипотечным кредитам: для Москвы — 4,5 млн рублей, для Подмосковья, Санкт-Петербурга и регионов Дальневосточного федерального округа — 3 млн рублей, для остальных регионов — 2 млн рублей.